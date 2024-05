Ryan SP, cantor mais ouvido do país: 'Nem tráfico faz dinheiro como o funk'

Faz oito meses que Ryan Santana dos Santos é o artista mais tocado no YouTube no Brasil. No Spotify, ele se reveza no ranking dos mais ouvidos com Ana Castela.

Mas o paulistano da favela Zaki Narchi, zona norte de São Paulo, não é sertanejo como a colega. Talvez você o conheça como o funkeiro MC Ryan SP.

"Na favela, nossa chance era ser traficante ou roubar. Fui por outro caminho e fiz o nada virar tudo", diz ele em entrevista ao UOL.

Qual é o segredo? "Colaboração", ele resume. Todos os hits são parcerias com muitas vozes, expediente comum de sertanejos.

A mais conhecida é "Tubarão Te Amo", com o DJ LK e os MCs RF, Jhenny e Daniel. O refrão cita o apelido de Ryan, o "Tubarão do Funk".

O Tubarão não nada contra as correntes. Pega carona nelas: vai de sertanejo ("Dentro da Hilux", com Luan Pereira), forró ("Love Absurdo" com Mari Fernandez) e trap ("Perfeita" com Orochi e Oruam).

Para fortalecer, já gravou com Alok, Anitta e quase todos da cena funk. "Faço as pessoas conversarem. Sou um moleque bem vindo em qualquer meio", afirma.

E a frase se comprova no meio da entrevista. Ele recebe uma chamada de vídeo do rapper Oruam, que ligou para agradecer por conselhos. A dupla comemora aos gritos: 'É o chefe, po**a! Te amo!".

MC Ryan e a avó Vera Imagem: Marcelo Justo/UOL

Restaurante para avó

Ryan falou ao UOL em um local citado na letra do hit "Let's go 4": "No Bololô Restaurante, macarrão carbonara / Gim tônica pra ela, chan-chan na taça".

Ele comprou o restaurante para a avó, Vera Santana, 57, ex-ajudante de cozinha.

"Ryan é um milagre. Quando nasceu, ficou três meses internado com problema de pulmão", conta Vera. A mãe, Mylla, tinha 14 anos. A avó assumiu a criação.

"Desde criancinha ele gostava desse negócio de funk. No começo eu não acreditava."

O neto acreditou.

Uns amigos morreram, uns foram para o crime, eu consegui estourar no funk. Hoje estou tranquilo, posso olhar minha família e saber que meu irmão não vai fazer bico no crime. Tenho 23 anos com a responsa de uma família nas costas. MC Ryan SP

Expulso da escola

O MC no topo das paradas estava em posição inversa nos boletins da escola.

"Metia o louco, falava que ia estudar e ia para o parque da Juventude passar a tarde com os MCs. Uma hora fui expulso da escola. Não me orgulho."

MC Ryan Imagem: Marcelo Justo/UOL

"Hoje sofro muito com isso. Não sei escrever direito. Virei meme no Instagram escrevendo errado [Os erros de ortografia de Ryan realmente viralizaram]. O bagulho é que eu parava de estudar para trampar."

Ryan parou na 7ª série do ensino médio e foi para Tatuí, no interior de São Paulo. Trabalhou como cabeleireiro, entregador de panfletos e limpador de carros.

"O cara queria me colocar para aspirar [os bancos], e eu falei: 'Aí não, chefe'. Fui viver do meu sonho."

A avó o ajudou a alugar um apartamento na capital em 2019. Era apertado, mas Ryan fazia caber DJs e MCs. "Ele encheu o apartamento de gente. O síndico me ligando, dizendo que ia multar, e eu apavorada", lembra Vera.

Na pandemia, Ryan conta ter vivido de auxílio emergencial e da ajuda de amigos. Mas, mesmo na quarentena, não dispensava convites.

Fiz muito show na pandemia mesmo. Era o jeito que tinha para sobreviver. Ia viver de vento? Metia marcha.

Ryan, que já nasceu com problema de pulmão, não tinha medo por ele e os fãs? "Tinha, mas graças a Deus deu certo."

Contra Datena, a favor da revoada

A virada veio com "Vergonha Pra Mídia", no meio de 2020. A letra xingava o apresentador Datena e defendia os jovens da periferia: "Os menor cresce revoltado contra o Estado / E depois da mídia passa como se nóis fosse errado / Seu sistema é de safado".

Salvador da Rima, seu parceiro na época, era combativo. Ryan preferiu seguir uma linha festiva.

MC Ryan no restaurante Bololo, que ele montou para a avó Imagem: Marcelo Justo/UOL

"A gente cresceu vendo a polícia dentro da favela batendo, matando todo mundo", descreve, "mas nunca quis focar nisso. Acho que política e fé não se discutem".

Ele emplacou a imagem irreverente do "gordinho bololô" nos versos e vídeos do Instagram, onde tem 13,5 milhões de seguidores.

Também popularizou a gíria "revoada" - festa de solteiros, com Ryan sempre rodeado de mulheres nos clipes.

E na vida real?

Quando você é um zé-ninguém, ainda mais gordinho, a mulher dificilmente vai olhar na sua cara. Eu ainda pegava uma ou outra, porque era desenrolado. Mas não eram as minas que hoje vêm na reta, né, chefe? Hoje em dia só vêm as 'zero um'.

MC Ryan SP

Sucesso pirou a cabeça

A vida, porém, não era só revoada. "O sucesso dá uma 'embirolada' na mente do cara", ele explica.

MC Ryan canta na edição 2023 do festival The Town Imagem: Andre Ribeiro/Futura Press/Folhapress

"Quando estourei comecei a ficar maluquinho da cabeça. Todo mundo fica. Quem diz que dinheiro não muda a mente é mentira. Dizia: 'Tenho dinheiro, tudo, mas fico longe da minha mãe'. Daniel chegou do meu lado e curou isso em mim."

O MC Daniel é seu parceiro em vários hits. Ele é o Falcão citado no refrão de "Tubarão Te Amo". "Ele era engraçado, me chamava para a festa, dizia: 'Mano, por que você está triste? Eu moro numa quitinete com minha mãe, você tem casão, carro, tudo.'"

A amizade tirou os dois do buraco. Daniel também ficou famoso. "Levei ele para a casa do Gabigol, fez vídeos engraçados e virou o cara divertido da internet", diz Ryan.

Daniel também ficou conhecido pelo namoro com Mel Maia entre 2022 e 2023 e pelo affair com Yasmin Brunet logo antes da entrada dela no BBB de 2024.

Parça de Neymar

Neymar é fã de Ryan. O jogador, lesionado, acompanhou o Brasil no jogo contra Camarões na Copa de 2022 com fone de ouvido e o celular tocando "Felina", de Wiu e Ryan SP.

Ryan já sofreu de depressão e ansiedade e tentou trocar ideia com o amigo atleta sobre o assunto. "Perguntei algumas vezes para o Ney, 'Você é muito famoso, não tem esses bagulhos?'. Ele disse que não."

O papo não vingou. "Nosso pique é mais pessoalmente. Ele manda a localização e eu colo. É uma pessoa 'daora', sensacional."

Ryan diz ter superado a depressão com ajuda do parça Daniel, psicólogos e remédios. "Mano, faz tempo que não tenho ansiedade. Não sei se depois dessa entrevista vou ter."

Hora de mudar de assunto.

Festa de R$ 217 mil

A entrada do restaurante Bololô é cheia de garrafas de uísque e gim. Pergunto qual Ryan prefere e fico surpreso.

"Não bebo nem fumo. Fiz essa promessa antes do sucesso. Sou um moleque 'centradão' no trampo. Não gosto de erro nem de patifaria", ele responde.

"Eu trabalho muito e durmo pouco. Sou ansioso, quero viver tudo de uma vez. Não durmo nem 5 horas por dia. O médico está pegando no meu pé. Vou começar a tomar um remedinho para dormir mais."

O tom mais responsável tem explicação: Zoe Santos, sua filha que nasceu em dezembro de 2023. Ele e a mãe, a influenciadora Giovana Roque, não estão mais juntos.

MC Ryan SP com a filha recém-nascida Imagem: Reprodução/Instagram

"Ser pai mudou 100% meu pensamento. Eu era um moleque muito doidão. Vivia pegando um monte de mulher. Em cada balada que eu fazia na minha casa iam R$ 50, 60 mil."

Ele emenda o papo da paternidade e do preço das revoadas. É difícil entender o que é festa e o que é trabalho para Ryan - sempre comprometido e irresponsável ao mesmo tempo.

Sua festa mais cara custou R$ 217 mil.

Não esqueço de fazer esse Pix e falar: 'Não acredito que gastei tudo isso'. Tinha umas 80 minas. Aluguei um sítio grandão: escorregador, piscina de bolinha, touro mecânico, bebida para todo mundo. Não me arrependi porque 'quebrei' a internet nesse dia.

MC Ryan SP

Ryan afirma que cobra hoje até R$ 300 mil por vídeo patrocinado no Instagram.

O valor parece exagerado, mas um número ele comprova: abre o celular e mostra que cada story dele é visto 2,6 milhões de vezes.

'Por que não posso ostentar?'

"O super-herói hoje para os menorzinhos da favela não é o Homem-Aranha, o Batman. Eles brisam é no Falcão, no Tubarão", diz Ryan.

Ryan afirma ter quatro imóveis, incluindo uma mansão em Mogi das Cruzes (SP). Na garagem ficam uma Ferrari, duas Lamborghinis e um Porsche.

"Outro dia eu postei o print de um Pix de R$ 1 milhão que o MC Daniel fez para mim por causa de uma publicidade nossa."

Ele diz não ter entendido a repercussão, com pessoas chocadas com o valor.

"Se fosse Gusttavo Lima mandando Pix para Matheus e Kauan seria tranquilo? Os MCs hoje são milionários, têm casa, carrão. Por ser funk os caras marginalizam? Sai dessa. Nem o tráfico tá fazendo o tanto de dinheiro que o funk faz hoje em dia, meu querido."

A avó fica orgulhosa, mas receosa com os gastos.

MC Ryan Imagem: Marcelo Justo/UOL

"Peço para Deus não me levar enquanto não ver ele guardando dinheiro. Ryan não é de guardar. Me preocupa, porque não sabemos o dia de amanhã. Tem que ter uma caixinha."

E por que ele não poupa?