Ben Affleck estaria chateado por Jennifer Lopez pressioná-lo a fazer botox

Ben Affleck, 51, estaria chateado com a esposa Jennifer Lopez, 54, por pressão para fazer preenchimentos de Botox, disse o site InTouch.

O que aconteceu

Segundo a revista, o ator ficou chateado com a repercussão negativa de suas falas e feição no programa 'The Greatest Roast of All Time'.

Uma fonte próxima disse que ele estaria furioso. "A ida do Ben ao programa parece ter saído pela culatra. Ele foi para cima dos comentários negativos contra o Tom, mas acabou sendo criticado por sua aparência"

"Ele está furioso, porque está sendo atacado pelos preenchimentos e as aplicações de Botox que a Jen o incentivou a fazer"

O contato do site também revelou que Ben culpou Jennifer. "O Ben está chateado porque se não fosse por ela, ele jamais teria feito [os procedimentos], mas também tem consciência que todo mundo em Hollywood faz algum tipo de manutenção facial, incluindo seus melhores amigos, como o Matt Damon".