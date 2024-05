Pepita fala de casa de 750 m² em SP: 'Muito verde, tem natureza, silêncio'

A influenciadora Pepita, 34, abriu as portas da casa em que mora, localizada no bairro Jardim Guedala, em São Paulo.

O que aconteceu

Na casa, de 750 m², Pepita mora junto com o marido, Kayque Nogueira, e o filho, Lucca Antonio. O imóvel em que vive, apesar de ser em São Paulo, tem natureza e silêncio. " É muito verde, muita árvore, silêncio. A gente escuta mais o passarinho cantando do que gente falando", disse a influenciadora em entrevista à revista Quem.

No interior da casa, um sofá avaliado em R$ 20 mil, e diversos quadros e vasos de plantas ornam o ambiente. "Quando eu bato o portão eu me sinto muito segura. Aqui eu sei que ninguém vai se catucar quando eu passar. Aqui eu sei que vou poder rir, falar, dançar, curtir, viver, comer. E ninguém vai estar me julgando e nem apontando", relatou.

Pepita também escolheu quais os lugares preferidos da casa. "Minha varanda, meu banheiro. No meu banheiro, eu me desconecto de tudo. E a frente da casa, onde a gente vê os bichos passando e o novo dia que vai começar", contou.