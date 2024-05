Bailarino da Madonna posa com biquíni fio-dental de corrente no Rio

Alguns bailarinos da Madonna ainda aproveitam o Rio de Janeiro após o show histórico da rainha do pop. Um deles é Jax, que apareceu com um biquíni fio-dental de corrente.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, o bailarino apareceu em uma casa com piscina em dia ensolarado aproveitando o Rio de Janeiro. Jax posou com o biquíni diferentão e também um capaz verde de camurça.

O bailarino já tinha aderido ao biquíni brasileiro quando foi na praia Vermelha, na Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, dias antes do show histórico de Madonna na praia de Copacabana.

O bailarino apareceu com um biquíni rosa aproveitando o sol que faz na cidade carioca. Enquanto era gravado, ele estava de pé, fez poses, sorriu e fez um ok com as mãos.