Anime Awards Brasil inicia a votação para os melhores do ano

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

O Anime Awards Brasil iniciou as votações para a edição de 2024, para escolher os melhores animes de 2023. A premiação, organizada por produtores de conteúdo brasileiros, é dividida em 32 categorias, com animes selecionados por um critério diferente de premiações internacionais. Aqui, por exemplo, é possível escolher o melhor anime de cada temporada, além de algumas categorias dedicadas ao mercado nacional.

Na principal premiação, anime do ano, temos seis séries: "Frieren e a Jornada para o Além", "Pluto", "Skip and Loafer", "Scott Pilgrim: A Série", "Diários de Uma Apotecária" e "Trigun Stampede". Tal qual no ano passado, a cerimônia será exibida ao vivo no YouTube, com apresentação de Tati Mafort e Moo, do canal KIMOTI, além de Leonardo Kitsune e Thais Hern. Os votos podem ser feitos aqui.

O Anime Friends anunciou mais dois convidados internacionais para a edição deste ano do evento, o ator Ryota Ozawa e o dublador japonês Yuki Kaji. Ryota é conhecido por interpretar o líder da série super sentai "Gokaiger" (de 2011). Já Yuki é dono de um vasto currículo em animes, já tendo interpretado o Eren de "Attack on Titan", o Todoroki de "My Hero Academia" e o Meliodas de "The Seven Deadly Sins - Nanatsu no Taizai". O Anime Friends acontece entre os dias 18 e 21 de julho.

Mangá "Kengan Ashura" Imagem: Reprodução/Shogakukan

O mangá "Kengan Ashura" esteve nos holofotes nesta semana após uma declaração do desenhista sobre a tradução norte-americana de sua obra. Daromeon, responsável pela arte do quadrinho, revelou que achou a tradução oficial em inglês de sua obra muito ruim, ainda mais comparada com uma versão feita por fãs. Ele então imprimiu páginas das duas versões, mostrou para seu editor e, com isso, conseguiu com que os fãs fossem chamados para traduzir oficialmente.

Dois anúncios de anime marcaram a semana, a segunda temporada de "Blue Lock" e o remake de "Yaiba". O primeiro dispensa comentários, é uma das séries de futebol mais queridas da atualidade e com um filme engatilhado para estrear em 2024, já "Yaiba" é a obra anterior de Gosho Aoyama, antes do mangaká se dedicar a "Detetive Conan". A série mostra um jovem garoto cujo sonho é ser o maior samurai de todos os tempos.

Anime "ME & ROBOCO" Imagem: Reprodução/Gallop

Recomendação para o Fim de Semana

"ME e ROBOCO"

A recomendação de hoje é para quem busca um anime para alegrar o dia. "Me e Roboco" se passa em um mundo no qual existem robôs que trabalham como empregadas dos humanos. O sonho de Bondo é ter uma dessas, e quando consegue... não é bem o que ele esperava. A robô Roboco é maluca, violenta, viciada em anime, tem os joelhos mais fortes do Japão e é constantemente perseguida por criaturas poderosas.

As histórias são intensas, frenéticas e é muito divertido acompanhar o garoto Bondo sofrendo nas mãos da Roboco. O anime brinca com referências, e logo no primeiro episódio já a robô cita "Dragon Ball" e "Yu Yu Hakusho". "Me e Roboco" 28 episódios de 3 minutos cada um e você pode assistir na Crunchyroll.