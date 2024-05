A equação mais 'pop' de todas: o que significa o E=mc², de Einstein?

Você certamente já viu por aí a famosa equação E=mc², de Albert Einstein. Mas o que essa fórmula, de 1905, que faz parte da Teoria Especial da Relatividade. significa? Explicamos:

"E" define energia

"m" é massa total

"c" representa a velocidade da luz (300 mil km/s).

Na prática, significa que, num sistema (um átomo, uma pessoa ou o sistema solar, por exemplo), a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado.

Antes da teoria de Einstein, os cientistas acreditavam que energia e massa eram coisas diferentes. Massa definia, por exemplo, quantos quilogramas de material existe em determinada estrutura, enquanto energia era a força que permitia que objetos e campos se movessem ou interagissem.

Com esta fórmula, é possível saber qual a energia de um objeto, mesmo quando ele não está aquecido, irradiado ou movimentando-se.

Pela equação, uma pequena quantidade de massa sempre vai se transformar em uma grande quantidade de energia. Por exemplo: a massa de uma moeda de um centavo, se convertida em energia, seria capaz de abastecer a área metropolitana de Nova York por ao menos dois anos.

Hiroshima, 1945: a Teoria da Relatividade permitiu uma das invenções mais terríveis da Humanidade, a bomba atômica Imagem: AFP

Um caso concreto — e terrível — do uso da Teoria de Einstein: a partir dela, foram construídas as bombas atômicas que destruíram as cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima em 1945, nos atos finais da Segunda Guerra Mundial. Essas armas nucleares tinham potência equivalente a 20 mil toneladas de dinamite e provocaram a morte de mais de 350 mil pessoas.

A teoria ajudou a compreender as reações nucleares - uma pequena quantidade de massa que se converte em uma enorme quantidade de energia.

Atualmente, os aceleradores de partículas que estudam a Física fundamental são outro campo onde a equação de Einstein torna-se útil.

De acordo com a Teoria da Relatividade, quanto mais rápido algo se move, mais maciço ele se torna. Assim, em um acelerador de partículas, prótons são acelerados quase que à velocidade da luz e colidem uns com outros. A grande energia proveniente dessas colisões permite a formação de partículas novas, mais maciças do que prótons - como o bóson de Higgs.

Fontes: Felipe Oliveira, engenheiro físico pela Stevens Institute of Technology; Universe Today; The Guardian; American Museum of The Natural History.