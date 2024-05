Trump ficaria surpreso com filme "O Aprendiz", afirma diretor em Cannes

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - Donald Trump provavelmente ficaria surpreso com "O Aprendiz", disse o diretor Ali Abbasi nesta terça-feira sobre filme biográfico a respeito dos primeiros anos de Trump como magnata do setor imobiliário, acrescentando que está aberto a se reunir com o ex-presidente dos Estados Unidos para discutir o filme.

"O Aprendiz", que compartilha o nome de um reality show apresentado e produzido por Trump que o tornou um nome conhecido, estreou no Festival de Cinema de Cannes na segunda-feira, recebendo aplausos de oito minutos e críticas mistas dos especialistas.

Abbasi afirmou esperar que o filme chegue aos cinemas em meados de setembro, antes da eleição de novembro nos EUA, que Trump, de 77 anos, está disputando como candidato republicano à Presidência.

"Não acho necessariamente que esse seja um filme que (Trump) não gostaria, não acho necessariamente que ele gostaria, acho que ele ficaria surpreso", disse Abbasi, que nasceu no Irã, em uma entrevista coletiva.

Após a estreia, porta-voz da campanha de Trump disse que entraria com uma ação judicial contra o filme por causa das "afirmações flagrantemente falsas desses cineastas de fachada".

"Todos falam que ele processa muitas pessoas, mas não falam sobre sua taxa de sucesso", declarou Abbasi quando perguntado sobre a ameaça de um processo.

A equipe de Trump deveria assistir ao filme "antes de começar a nos processar, porque acho que, quando você está dentro do personagem, a sensação é diferente, e nós estamos dentro do personagem", disse Abbasi, que é conhecido por seu repertório eclético de filmes, incluindo "Holy Spider", lançado em Cannes em 2022, sobre os assassinatos de profissionais do sexo no Irã, e "Border", um filme de fantasia sueco de 2018.

Muitas pessoas poderosas em Hollywood expressaram preocupação em fazer o filme ao longo dos anos, disse Gabriel Sherman, roteirista de "O Aprendiz", sugerindo que eles poderiam ter considerado a possibilidade após a eleição iminente - se Trump perdesse.

"As pessoas falam que Hollywood é um lugar 'liberal', mas fazer um filme como esse é muito desafiador porque Hollywood, de muitas maneiras, não quer balançar certos barcos", afirmou ele.