Julia Fox explica por que abriu mão do sexo em quase três anos: 'Controle'

Após celebrar a marca, Julia Fox, 34, explicou os motivos que a levaram a ficar quase três anos sem fazer sexo.

O que aconteceu

Em uma participação no Watch What Happens Live! de Andy Cohen, ela detalhou por que decidiu não ter relação íntima. "Bem, acho que nada de bom resulta de fazer sexo, incluindo crianças", disse a atriz que viveu um romance com Kanye West.

Julia fala do poder de escolha ao abrir mão de sexo. "Não, estou só brincando. Mas você sabe, esta é uma maneira de retomar o controle. É uma pena que tenha ser assim, mas simplesmente não me sinto confortável até que as coisas mudem", confessou.

A atriz ainda esclareceu que não tem uma data certa para o fim do celibato. "Honestamente, foram seis meses, depois um ano, e agora estou tipo, 'oh meu Deus, já se passaram dois anos e meio e ainda continua", disse ela.

Na entrevista, Julia admitiu que foi difícil desistir do sexo no começo, mas, segundo ela, acabou gerando inúmeros benefícios em sua vida pessoal. "Acho que é como superar qualquer coisa. Fumar, usar drogas, seja o que for. Eventualmente, você simplesmente esquece e, então, toda aquela energia que você estava investindo no sexo pode ser aplicada em outras coisas", explicou.