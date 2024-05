Marisa Monte, Seu Jorge e Ney Matogrosso homenagearão Tim Maia em prêmio

O Prêmio da Música Brasileira homenageará Tim Maia com uma série de apresentações ao vivo. Entre os artistas escalados para celebrar o músico, estão Marisa Monte, Seu Jorge e Ney Matogrosso.

Marisa Monte apresentará a faixa "Você". Amiga de Tim Maia, a cantora já gravou clássicos de Tim Maia como "Chocolate" e "O que me importa".

Simone e Ney Matogrosso cantarão juntos "Azul da Cor do Mar" e "Primavera". As faixas são clássicos românticos do repertório de Tim Maia.

Seu Jorge, Melly e Rachel Reis cantarão faixas dos discos "Tim Maia Racional, Vol 1. e Vol. 2". O músico tocará ao lado das jovens, expoentes da música nacional.

Chico César, Alceu Valença e Mônica Salmaso apresentarão "Coroné Antonio Bento" , "A Festa do Santo Reis" e "Canário do Reino". Esses sucessos demonstram como Tim foi pioneiro ao mesclar ritmos como o baião brasileiro e o soul americano.

Zélia Duncan e Silva vão refazer o dueto de Tim e Gal em "Dia de Domingo". A dupla inverterá as vozes masculinas e femininas: Silva cantará a parte de Gal, e Zélia cantará a parte de Tim.

Outros artistas se juntarão à homenagem, como Céu e Xamã, que se apresentarão juntos. O Prêmio da Música Brasileira ainda terá performances de Larissa Luz, Carlinhos Brown e Hiran, Sandra Sá ao lado de Margareth Menezes e Sued Nunes, Pedro Sampaio com Márcio Victor e Gloria Groove, Toni Tornado com Lazzo Matumbi, Yan Cloud e Jotta.Pê, Cida Moreira e Rico Dalasam.

A premiação acontecerá no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Prezando por diversidade, traz 88 indicados, em 32 categorias, de 18 estados brasileiros. Na edição de 2024, destacam-se Marcelo D2 e Jards Macalé, com três indicações cada.