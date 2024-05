Belo dá detalhes sobre briga judicial com Denílson que durou 20 anos: 'Tudo resolvido'

Após mais de 20 anos de uma briga judicial, Belo e Denílson finalmente se resolveram. O comentarista esportivo movia um processo de danos morais contra o pagodeiro após ele deixar o grupo Soweto, que fez sucesso entre os anos 1990 e 2000 e que retomou em uma turnê comemorativa recentemente.

Durante o programa 'Conversa com Bial', exibido na madrugada de terça-feira, 21, o cantor deu detalhes sobre o fim da briga com o ex-jogador de futebol, e ainda o elogiou: "Denílson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu".

"Tudo resolvido, quero até que ele venha tocar aquele tantazinho [tantã, instrumento musical] murcho no palco", brincou Belo, convidando Denílson para se juntar ao grupo durante alguma apresentação.

Em seguida, Pedro Bial ainda exibiu um vídeo em que Denílson aparece falando da boa relação que ele mantém com Belo após o pagamento da dívida. "Tá tudo certo entre eu e o Belo. Ele não deve nada. Sim, existia uma pendência de uma parcela, mas essa pendência já foi resolvida e tá tudo certo. Vida que segue", disse ele no depoimento.

Sem saber o que Belo havia dito antes da exibição do VT, o ex-jogador de futebol ainda respondeu à brincadeira do amigo: "A única coisa que pode acontecer daqui pra frente é o pai tocar tantã na turnê do Soweto. É a única parada que pode acontecer. Será?".

Por que Belo não falou sobre o término com Gracyanne no 'Conversa com Bial'?

Durante o programa, Belo ainda falou sobre diversos outros assuntos. Entretanto, o que mais chamou atenção do público foi um tema não citado pelo cantor: o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa. Ele, inclusive, esteve de aliança o tempo todo durante a exibição do programa.

"O Belo ainda estava com a Gracyanne quando esse programa foi gravado? Até aliança ele estava usando..." e "Belo não tinha tomado galho quando participou dessa conversa não", foram só alguns dos comentários gerados nas redes sociais.

O que aconteceu foi que, na verdade, esse programa foi gravado com muita antecedência, no dia 28 de março. A confusão também ocorreu pelo fato de Bial se referir no passado ao primeiro show do Soweto, que aconteceu no dia 18 de abril, apenas um dia após o anúncio da separação.