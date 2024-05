Sophie Charlotte fala do fim do casamento com Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte diz que está feliz Imagem: Reprodução/Instagram Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro 21/05/2024 13h23 Sophie Charlotte, 35, que está no ar em "Renascer" (Globo), comentou sobre o fim do casamento com Daniel de Oliveira. O que aconteceu Em entrevista à revista Veja, a atriz foi questionada sobre o fim do casamento com o ator. A atriz evitou se aprofundar sobre o assunto e foi rápida ao dizer: "Estou feliz, rodeada de amigos e só pensando na novela", garantiu. A atriz manteve um relacionamento de oito anos com o ator. O casamento gerou fruto, o pequeno Otto, 8. Os dois ainda continuam em clima amistoso, já que Daniel apareceu na festa de aniversário da atriz no mês passado. Na entrevista, a atriz defendeu a personagem Eliana na novela das 21h. "Ela é muito julgada o tempo todo, por isso me esforço para mostrar seu lado humano", disse. A atriz reconheceu sua posição diante da história da sua personagem, que considera uma "sobrevivente". "Sei que sou uma privilegiada", afirmou ela. As mais lidas agora Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO