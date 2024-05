Demi Moore fala de cenas de nu frontal em filme ovacionado em Cannes

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Demi Moore, 61, falou das cenas em que apareceu em um nu frontal no filme "The Substance", terror feminista que foi ovacionado no Festival de Cannes.

O que aconteceu

A atriz comentou sobre a produção com várias cenas em que aparece nua ao lado de Margaret Qualley. Em entrevista para a revista norte-americana Variety, ela explicou sobre a vulnerabilidade que precisaria entregar na frente das câmeras.

Ao entrar nisso, foi bem explicado o nível de vulnerabilidade que necessário para contar a história. Demi Moore

Ela continuou e disse: "E foi uma experiência muito vulnerável e exigiu muita sensibilidade e muita conversa sobre o que estávamos tentando realizar".

Além disso, Demi fez elogios para a amiga de cena. "Eu tive uma ótima parceira, com quem me senti muito segura. Obviamente, nós estávamos bem próximas - nuas - e nós tivemos muita leveza nesses momentos em que as situações eram absurdas. É apenas sobre dirigir sua comunicação e confiança mútua".

A história gira em torno de Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi, uma estrela de Hollywood que foi demitida de um programa de TV. Após ser dispensada pelo etarismo na televisão, ela começa a usar droga para encontrar uma versão mais jovem de si mesma.