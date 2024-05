Trump quer processar filme sobre vida do ex-presidente com cena de estupro

A equipe de campanha do ex-presidente americano Donald Trump anunciou que processará os idealizadores do filme "O Aprendiz", apresentado em Cannes, porque consideraram a produção um "lixo".

O filme, uma suposta crônica dos primeiros anos de Trump como promotor imobiliário em Nova York, é uma sátira implacável e inclui um estupro que o magnata mais uma vez candidato à presidência teria cometido contra sua esposa na época, Ivana.

"Esse lixo é pura ficção que faz um escândalo de mentiras que há muito foram desmentidas", explicou o diretor de comunicações da equipe de Trump, Steven Cheung.

O filme, que disputa a Palma de Ouro, é a primeira incursão em Hollywood do diretor dinamarquês de origem iraniana Ali Abbasi, e recebeu boas críticas da imprensa no 77º Festival de Cinema de Cannes, que entregará seus prêmios no dia 25 de maio.

Sebastian Stan, conhecido por seus papéis nas produções da Marvel, interpreta o irritadiço ex-presidente, e Jeremy Strong, famoso pela série "Succession", encena o advogado Roy Cohn, que teve papel fundamental na construção profissional do futuro magnata.

"A equipe de Donald deveria esperar para ver o filme antes de começar a nos processar", disse Abbasi à imprensa.

"Não acho necessariamente que este seja um filme que ele não gostaria... acho que ele ficaria surpreso", acrescentou o cineasta.

A cena mais polêmica é a de Trump estuprando sua primeira esposa, Ivana, depois que ela o menosprezou por engordar e ficar calvo.

Na realidade, Ivana acusou o republicano de estuprá-la durante o processo divórcio de ambos, mas depois retirou a acusação. Ela morreu em 2022.

Abbasi não demonstrou preocupação em Cannes, afirmando que "todo mundo fala que ele processa muitas pessoas. Eles não falam sobre sua taxa de sucesso".

A produção foi exibida em meio ao julgamento de Trump em um tribunal em Manhattan por um escândalo que envolve uma ex-atriz pornô.

Também teve a primeira exibição poucos meses antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, nas quais o candidato republicano mantém uma disputa acirrada com o atual presidente Joe Biden, segundo as pesquisas.

"Temos um próximo evento promocional chamado eleições nos Estados Unidos, que nos ajudará com o filme", brincou Abbasi, sugerindo que a produção poderia ser lançada próxima ao segundo debate entre os candidatos, em setembro.

"O Aprendiz" começa com um jovem Trump obcecado em fazer parte da elite de Nova York e sonhando com seu próprio hotel de luxo, ao mesmo tempo que passa os dias cobrando aluguel dos inquilinos de seu pai.

Sua vida é transformada por um encontro com Cohn, cujas lições niilistas como "não admitir nada, negar tudo" e "atacar, atacar, atacar" posteriormente se tornariam o lema de vida de Trump.