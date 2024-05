'Pearl skin': Vanessa Rozan testa tendência de pele cintilante do TikTok

"Pearl skin" ou pele de pérola, na tradução em português, é a nova tendência de beleza que viralizou no TikTok. Na rede, a hashtag #pearlskin acumula quase 40 milhões de vídeos e traz tutoriais para criar uma pele com brilho diferenciado. Mas, será que essa ideia é realmente nova?

O assunto foi tema do episódio do último sábado (18/5) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan explica que a trend inclui o uso de bases mais luminosas, primers com brilho e iluminadores.

"Para quem chegou agora no universo da beleza, pensa 'ai, isso aí eu nunca vi', mas a gente, que já está aqui na estrada, sabe que 'pearl skin' nada mais é do que uma pele iluminada", brinca Rozan.

O diferencial da tendência, diz ela, seria a estética "mermaidcore", que lembra o universo fantasioso das sereias, com uma mescla de tons de azul, rosa e champanhe.

A expert compartilha dois jeitos para chegar ao visual "pear skin". Um deles envolve o uso de quatro produtos (iluminador líquido, iluminador em pó, base com pouca cobertura e pó com acabamento acetinado), enquanto o outro inclui apenas dois: hidratante facial e iluminador. Veja o passo a passo abaixo ou no vídeo no topo da página: