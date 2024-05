Quem é jornalista que viralizou reagindo às falas de Eduardo Leite

As reações da jornalista gaúcha Kelly Matos ao ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falar sobre a situação do estado no programa Roda Viva, da TV Cultura, viralizaram nas redes sociais.

A Kelly não aguentou o Rolando Lero pic.twitter.com/tI4YubGUoo -- Guilherme Gomes (@gomes_guilherme) May 21, 2024

Saiba quem é Kelly Matos

Apresentadora e repórter da Rádio Gaúcha, Kelly Matos está no Grupo RBS desde 2006. Segundo seu perfil no LinkedIn, a comunicadora se formou em jornalismo pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) em 2008 e tem um MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas pela Universidade La Salle, instituição de ensino gaúcha com sede na cidade de Canoas.

Atualmente, ela apresenta o programa TimeLine e é âncora do programa Gaúcha Mais. Além disso, ela também apresenta o podcast Descomplica, Kelly, disponível nas principais plataformas de áudio.

Matos também foi correspondente em Brasília durante quatro anos, produzindo conteúdo para a Rádio Gaúcha e o jornal Zero Hora. Ainda na capital federal, ela também foi repórter do jornal Folha de S. Paulo.

Mãe de um menino de pouco mais de um ano e moradora de Porto Alegre, a jornalista tem usado as redes sociais para fazer uma cobertura da tragédia.

No Instagram, onde acumula 137 mil seguidores, ela compartilha imagens, notícias, boletins informativos e entrevistas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Antes do mês de maio, ela costumava publicar, além de conteúdos profissionais, momentos em família.

O que aconteceu

A jornalista Kelly Matos viralizou ao reagir às falas do governador Eduardo Leite no programa 'Roda Viva', da TV Cultura Imagem: Reprodução / TV Cultura

Eduardo Leite no Roda Viva. Diante da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, o programa Roda Viva, da TV Cultura, viajou até Porto Alegre para entrevistar o governador Eduardo Leite (PSDB).

Na bancada de entrevistadores estava Kelly Matos. As reações da jornalista às falas de Leite foram um show à parte durante o programa — e viralizaram nas redes sociais. Matos respirou fundo, piscou lentamente e até segurou os cabelos em desaprovação a algumas falas de Leite. Entre os momentos mais compartilhados, está o que ela questiona o político sobre a situação do aeroporto de Porto Alegre.

Como é que ninguém nunca viu e pensou que [o aeroporto] poderia estar em uma área alagável? Não só o senhor, mas a bancada federal e os prefeitos, são eleitos para pensar em coisas que a população no seu dia a dia não consegue. O poder público existe para isso.

Kelly Matos no Roda Viva

"A questão do aeroporto é crítica", afirma Eduardo Leite.



No #RodaViva, o governador do Rio Grande do Sul comenta sobre a situação do aeroporto de Porto Alegre e sobre a ajuda do governo federal para restaurar o local. pic.twitter.com/HPYquwfmK2 -- Roda Viva (@rodaviva) May 21, 2024

Números da tragédia

O Rio Grande do Sul tem 161 mortos, 85 desaparecidos, 806 feridos e 464 municípios afetados pelas chuvas. A informação é de boletim da Defesa Civil, das 9h desta terça-feira (21).

Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 581 mil estão desalojadas e 72,5 mil estão alocadas em abrigos.