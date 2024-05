The Rock aparece irreconhecível em primeira foto de 'The Smashing Machine'

Dwayne 'The Rock' Johnson apareceu irreconhecível na primeira foto do filme The Smashing Machine, da A24.

O novo longa de Benny Safdie ganhou a primeira imagem oficial com The Rock, caracterizado como Mark Kerr, no X (Antigo Twitter).

"Primeira foto de The Smashing Machine, de Benny Safdie, estrelando The Rock e Emily Blunt"

O filme abordará os dramas pessoais e profissionais do campeão de luta livre do MMA entre 1997 e 2000.