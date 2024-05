Nattan celebra estrago na casa de Henrique e Juliano após 'roubo' de cães

Nattan, 24, celebrou os estragos que seus cachorros fizeram na casa de Henrique e Juliano, 34 e 33, após dupla sertaneja 'roubar' seus mascotes.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, ele contou que seus animais estão destruindo os pertences de Henrique. "Estou com uma sensação tão boa, já recebi foto e vídeo do cachorro comendo a casa do menino inteira, porta de estúdio, sofá. É isso, meus garotos, vamos lá, façam o que vocês foram fazer"

Os cachorros do, Dobby e Kali, estão na fazenda de Henrique, no Tocantins, e o cantor pretende buscá-los na quinta-feira (23).

O que rolou

Os sertanejos foram convidados a visitar a residência do rapaz após uma performance conjunta em Fortaleza (CE), onde Nattan vive. "Fizemos um show juntos e depois viemos para cá [casa de Nattan], às 7h ou 8h da manhã. Começamos a jogar sinuca, a beber, a cantar... Quando deu 14h, falei: 'Não aguento mais, preciso dormir. Mas podem ficar aí, a casa é de vocês'. Os meninos ficaram aqui até 20h, sem dormir", revelou Nattan ao Fofocalizando, por telefone.

Henrique e Juliano levaram os cães porque entenderam que Nattan havia falhado em seu papel de anfitrião, ao deixá-los sozinhos na casa para ir descansar. "Quando acordei por volta da meia-noite, só vi os meninos [seus funcionários] falando: 'Cara, eles levaram teus cachorros!' Recebi uma foto dos dois cachorros dentro do jato deles no hangar, pronto para decolar em Fortaleza. Pedi para o motorista correr até lá, mas ele não deu conta de chegar [a tempo]. Levaram meus cachorros para Palmas, mano!".

Nattan, entretanto, deixou claro que pretende aproveitar a ocasião do aniversário de Henrique nesta quinta-feira (23) para 'se vingar'. "Vou pegar um avião, pousar na fazenda deles e resgatar meus cachorros. [Depois] vou embriagar o Henrique e, quando ele menos perceber, vou pegar um gado dele - desses nelores, que são caros, ou um bezerro - e colocar no [meu] avião."