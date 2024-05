Gabriel Leone Carla Salle se casam em cerimônia intimista no Rio; fotos

Carla Salle, 32, e Gabriel Leone, 30, oficializaram a união no último sábado, 18, com uma cerimônia intimista, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O casal, que está junto há oito anos, celebrou a data com familiares e amigos próximos.

Em conversa com a Vogue Brasil, a atriz diz que ela e o ator queriam comemorar a união: "Acreditamos na força dos rituais".

Pessoas especiais: "Além da celebração do nosso amor, tem também um sentimento de gratidão muito grande por aquelas pessoas que nos colocaram no mundo, nos conduziram a sermos quem somos hoje", diz Carla.

A artista escolheu um modelo da Cinq, de Los Angeles, que retratasse sua essência, que é romântica e livre: "Eu queria um vestido que refletisse a aura romântica desse momento. Mas que apesar da delicadeza tivesse algo de transgressor, me trouxesse uma sensação de liberdade. Ao invés do véu, optei por uma capa de renda, representando a força e a autonomia da mulher moderna".

Ela ainda usou sapatos Gianvito Rossi, brincos e bracelete Victoria Sayeg e anel de noivado Nathalie Edenburg.

O noivo também optou por cores claras com um look de Giorgio Armani: "O casamento aconteceu na floresta, onde nos sentimos protegidos e conectados com as nossas crenças. O branco simboliza esse elo".

O styling dos recém-casados foi assinado por Rita Lazzarotti.

Imagem: @zabenzi

Imagem: @zabenzi