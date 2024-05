Túlio Gadêlha entrega segredo de namoro de 6 anos com Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha, 36, e Fátima Bernardes, 61, estão juntos há seis anos e vivem na ponte aérea Rio de Janeiro-Brasília.

O que aconteceu

O deputado federal contou que o segredo para o relacionamento dos dois é o aprendizado: "Aprendi a respeitar mais, ouvir e construir um futuro junto", conta Túlio em entrevista exclusiva à Quem.

Apaixonado: "Ela é uma pessoa que, além de namorada, é uma parceira incrível que me ajuda a estar bem comigo mesmo. Nos relacionamentos, nós precisamos estar bem com a gente para estar a dois. E ela é uma mulher incrível.

Túlio rasgou elogios a Fátima e elegeu sua característica favorita da amada: "O sorriso dela. Quando ela sorri, eu sorrio junto".

Ele comentou ainda como é lidar com a exposição do casal: "Não é normal... Não é fácil. Qualquer exposição é muito difícil e nesta proporção é mais. Mas quando se tem alguém perto que ensina a lidar com essa situação fica mais fácil".