‘Navegando com Amigos’: confira as atrações do primeiro navio temático de Zezé Di Camargo

21/05/2024 11h58 O cantor Zezé Di Camargo anunciou na segunda, 20, a lista de atrações que estarão presentes em seu primeiro navio temático, 'Navegando com Amigos'. O cruzeiro fará uma divulgação da carreira solo do artista e ocorrerá entre os dias 16 e 19 de novembro. A partida é no Porto de Santos. Dentre os artistas confirmados, está a filha do cantor, Wanessa Camargo, e a cantora Paula Fernandes. Três duplas sertanejas também farão apresentações no navio: Victor e Léo, Bruno e Marrone e Zé Neto e Cristiano. Além dos shows, haverá espetáculos de stand-up. O cruzeiro também será equipado com 19 bares e lounges, discoteca, cassino e pista de boliche. O cantor, além de músicas solo, como Banalizaram e Pedras, também vai cantar sucessos como É o Amor, Pra Não Pensar em Você e Sonho de Amor. Ainda não há informações sobre valores.