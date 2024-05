Taty Pink diz ter medo de ser 'shippada' com Fellipe: 'Casada, dando moral'

Taty Pink confessou hoje (21) que tem medo de ser mal-interpretada em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A cantora disse para Hideo que tem medo de ser eliminada do reality pela interpretação do público sobre sua relação com Fellipe. "Talvez eu saia por causa disso", afirmou. "Vão dizer: 'Olha, casada, tá dando moral para o menino".

Hideo negou. "Por causa disso, não", disse. "Você não fez nada de mais".

A participante ainda especulou ter sido traída. "Ainda vou pegar nome de chifruda", cogitou.

Fellipe e Taty Pink se aproximaram como amigos no reality. Ele já cortou a unha da Conquisteira e foi "shippado" por Lizi e MC Mari. "Tire essas coisas da cabeça de vocês que eu e Fellipe somos amigos", respondeu Taty na ocasião.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso