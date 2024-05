Lizi e MC Mari apontam machismo de Bruno em namoro: 'Não pode dançar?'

Bruno lembrou na madrugada de hoje (21) de uma briga que teve com sua namorada antes de entrar em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha, Bruno contou para Brenno, MC Mari, Lizi, Hideo e Fernando que já teve uma briga com sua namorada após precisar carregar uma mulher em uma festa. "Cheguei [de volta] e ela tava dançando para o cantor, na frente do palco. Aquela cena já me deu um apavoro no coração", disse.

Lizi riu e defendeu a namorada do palhaço. "Já gostei dela", comentou.

Bruno disse que, após a cena, quis ir embora, mas a namorada ficou irritada e não quis ir. "Me empurrava na parede. O povo vendo, achando que a gente tinha brigado. Mas eu só estava querendo ir embora, porque vi uma parada que não gostei", afirmou.

MC Mari se irritou com a fala. "Então quer dizer que uma pessoa que namora com você não pode dançar?", questionou. "Ela pode dançar o quanto quiser", respondeu Bruno.

A MC continuou questionando por que a namorada de Bruno não poderia dançar, mas ele poderia carregar uma mulher. "Ela não teve contato físico com ninguém, você teve", acrescentou Lizi. "Igualzinho, mesma coisa as duas", ironizou Bruno.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso