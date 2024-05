Latino acusa Anitta de detoná-lo para produtor estrangeiro: 'Não acreditei'

Latino, 51, admitiu ter se chateado com Anitta, 29, ao ouvir ela acusá-lo de "forçar a barrar" e "encher o saco" para convencê-la a gravar uma música com ela.

O que aconteceu

Segundo o cantor, Anitta pensou que não seria compreendida por ele por estar falando em inglês com o estrangeiro. "Fui a uma festa na casa dela, que, para poder se perfazer em cima de mim, começou a me detonar para um gringo que estava lá, falando em inglês com o cara. Só que ela esqueceu que o papai aqui morou cinco anos na América [do Norte] e fala inglês fluentemente", apontou ele, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Latino ficou tão incrédulo com a situação que teve que conversar com o tal homem para ter certeza do que havia escutado. "Ouvi e pensei: 'Não pode ser! Devo estar bêbado'. Chamei o 'negão', produtor 'pica' lá de fora, e perguntei o que ela havia falado. [Ele respondeu:] 'Ela disse que você é de old school, que já fez muito sucesso e hoje está aqui pedindo para gravar com ela, forçando a barra, enchendo o saco'."

Ele admitiu ter se chateado com a atitude de Anitta e contou que nunca chegou a tirar satisfações com ela sobre o tema. "Fiquei meio 'vendido', tomei um choque. Ficou por isso mesmo. Me deixou muito chateado, mas já digeri, já passou."

O cantor recordou que havia chegado a ajudar a popstar a abrir caminho na indústria da música. "Apresentei ela para algumas celebridades, artistas, executivos de gravadora. Tive uma participação pequena na carreira dela, principalmente no início, quando ela ainda era uma artista local."