Hondjakoff volta aos Estúdios Globo e se emociona: 'Olhos lacrimejaram'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Sérgio Hondjakoff, 39, voltou aos Estúdios Globo e se emocionou ao visitar o local nesta semana, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Após internação de quase um ano em uma clínica para tratar dependência química, o ator fez uma viagem ao Rio. O ator esteve no Rio para fazer um acompanhamento em um spa da sobriedade. Desde a sua internação em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo, Sérgio é acompanhado por um terapeuta especializado.

"Estou hospedado no spa da sobriedade e é sempre bom estar em contato com esse ritmo intensivo de reabilitação, de autoconhecimento, de recuperar a ação, é uma pegada espiritual", disse ele, em entrevista à Quem.

Em sua passagem pelo Rio, ele aproveitou para visitar os Estúdios Globo. "Entrei com o Sandro Barros [terapeuta], graças ao Fred Mayrink [diretor da Globo]. Logo de cara eu encontrei o Adriano Melo, que é um grande amigo e sempre me direcionou muito bem na 'Malhação' na época do Cabeção. Foi muito bacana", afirmou.

Sergio almoçou em um restaurante por lá e encontrou atores. "Encontrei a Sophie Charlotte, a Lilia Cabral, o Xamã. Vê-los de perto foi muito bacana, estou gostando muito de ver 'Renascer'. Foi bacana ver rostos familiares, que encontro desde a adolescência. Não pude conversar com todo mundo, foi um momento breve, mas foi muito bom".

Ele contou o que sentiu ao colocar os pés onde trabalhou por anos como Cabeção, de "Malhação". "É um lugar que faz parte da minha formação de caráter, um lugar que para mim é espiritual, porque desde a minha pré-adolescência que eu almejo ter bons trabalhos ali naquele ambiente. Passei grande parte da minha vida ali. E fazia dez anos que não ia lá".

Por fim, Sérgio detalhou o trabalho no Video Show, quando trabalhou em um espaço curto de tempo. "Quando estive lá em 2014, fiquei só três meses contratado, mas foi muito emocionante também. Fiz matérias muito boas, edificantes, engraçadas".