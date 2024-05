Vanessa Rozan testa blush líquido da Natura que imita versão gringa

No episódio desta terça-feira (21/5) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan testa o blush líquido Cushion da linha Natura Una, da Natura. O produto é considerado um "dupe" do blush líquido Matte Beauty Blush Wand, da marca gringa Charlotte Tilbury, que viralizou nas redes sociais.

O dupe é uma versão mais barata do produto original. Enquanto o internacional custa cerca de R$500, o blush da Natura sai por R$ 75,90, segundo o site da marca. Mas será que eles são parecidos?

A primeira diferença entre os dois citada pela expert é a função: o blush da Charlotte Tilbury só pode ser aplicado nas bochechas, ao passo que o blush nacional é multifuncional —pode ser usado como blush e sombra. Já a embalagem de ambos é igual: possui um bico com esponja que ajuda na aplicação do produto.

Rozan testou a cor "matte" do blush da Charlotte Tlbury, que é um dos tons mais intensos. "A ideia é usar menos produto e espalhar mais. É aquela coisa de converter em euro, dólar, e pensar que você vai usar menos produto e vai durar mais tempo", brinca a maquiadora.

No caso da Natura, ela escolheu a cor rosa — o produto também tem a versão coral. Segundo a apresentadora, o tom dos dois produtos é bem semelhante, mas há diferenças na composição e textura. O blush da marca gringa tem menor quantidade partícula de brilho, é mais concentrado e cremoso. Já o da Natura tem mais brilho, é mais transparente e líquido.

Assista ao episódio no topo da página ou abaixo para ver o resultado do teste no Lab da Beleza: