Lucas Souza diz que foi reprimido por ser militar: 'Ambiente homofóbico'

Lucas Souza, 23, admitiu que ter convivido em um ambiente militar era "sufocante" devido a homofobia dos colegas, fato que lhe fez "reprimir" sua própria bissexualidade.

O que aconteceu

Souza contou que a convivência entre outros militares é permeada por machismo e homofobia. "Você entra num universo em que a sexualidade [não hétero] é chacota, que determinadas coisas são feias, que ter um trejeito [afeminado] é alvo de várias críticas, de zoação, então aquilo foi reprimindo minha sexualidade", declarou no podcast Sala de TV.

O ex-peão explicou que se tornou militar após passar em um concurso que ajudou a transformar sua vida financeiramente. "O militarismo surgiu na minha vida por necessidade, por eu ter passado num concurso que me daria uma condição mínima para sobreviver. Fui, gostei, me identifiquei com algumas coisas, como ser bem direto, sem enredos, só que é um ambiente extremamente machista, conservador".

Ele admitiu ter pensado que jamais fosse assumir sua bissexualidade porque queria seguir carreira militar, mas tinha consciência que isso iria "prejudicar" suas pretensões profissionais. "Tendo oportunidade de uma vaga, um cargo melhor, eles te barram. Infelizmente é um ambiente muito homofóbico. Essas coisas pegavam para mim, traz traumas e você vai se reprimindo. Não é um sentimento legal".

Lucas Souza assumiu publicamente ser bissexual no mês passado. A orientação sexual dele era assunto constante nas redes sociais desde que ficou famoso por seu casamento com Jojo Todynho — os dois ficaram juntos entre 2021 e 2022 e o término da relação foi conturbado.