Tony Ramos apresenta 'contínua evolução' e já conversa, diz boletim

Tony Ramos, 75, apresenta "contínua evolução no quadro clínico" e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada no domingo (19).

O ator já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável. As informações foram confirmadas pelo Hospital Samaritano Botafogo em boletim médico enviado no início da tarde desta terça-feira (21).

Ontem, ele já havia apresentado "importante melhora". Tony já estava lúcido e respirava sem ajuda de aparelhos.

Internação, cirurgia e recuperação

Na quinta-feira (16), artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Ele foi internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio.

Uma tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator após a cirurgia, informou o Hospital Samaritano Botafogo nesta sexta-feira (17). "Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Veterano recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva), no sábado (18), e foi transferido para a unidade semi-intensiva. Boletim divulgado pelo hospital já ressaltava "melhora progressiva do quadro".

Tony passou por uma nova cirurgia no domingo (19) e apresentou melhora, segundo boletim desta segunda-feira (20). Está bem, acordado e respirando sem aparelhos.

Denise Fraga, que está em cartaz com o ator no espetáculo "O que só sabemos juntos", visitou o amigo no hospital no dia 17. Ela contou que o veterano está falando e fazendo piada, após passar pelo procedimento.

Sessões do espetáculo "O que Só Sabemos Juntos", que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, estão canceladas. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga, que divide o palco com o ator.