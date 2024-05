Milionário, da dupla com José Rico, está internado após sofrer AVC

Milionário, 84, da dupla com José Rico, está internado em São José do Rio Preto (SP) após sofrer um AVC isquêmico.

O músico deu entrada no Hospital Beneficência Portuguesa após passar por um "estresse traumático", e exames constataram o AVC. O AVC isquêmico acontece quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais. As informações foram confirmadas em nota enviada pelo hospital.

Milionário está "consciente, comunicando-se com a equipe médica e alimentando-se por via oral", sem prejuízos motores ou sensitivos. Segundo o médico, ele está passando por reabilitação e já está em tratamento para evitar um novo AVC.

José Rico morreu em 2015

O músico que fazia dupla com Milionário teve insuficiência do miocárdio e parada cardíaca. A dupla fez sucesso com faixas como "Vontade Dividida" e "Estrada da Vida".