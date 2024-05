Poliana Rocha passa mal e vai parar no hospital: 'Mega preocupada'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Poliana Rocha, 47, contou que foi parar no hospital após passar mal. A mulher de Leonardo explicou o que teve e contou como está seu estado de saúde.

O que aconteceu

A empresária afirmou que sentiu vários sintomas nas últimas horas. Entre eles febre, dor no corpo e, por isso, decidiu ir ao hospital para realizar alguns exames e ser atendida pelos médicos do Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia.

Acordei com febre e dor no corpo, como sou mega preocupada vou ao hospital ver o que está acontecendo comigo. Poliana Rocha

No hospital, ela mostrou os cuidados que recebeu da equipe médica. "Um sorinho para recuperar", disse a mulher do sertanejo. Em seguida, ela contou sobre o diagnóstico. "Graças a Deus? dengue não deu! Uma gripe forte (mas o pulmão limpo) com estresse, cansaço! Quando acabar o sorinho vou para casa! Obrigada Deus", escreveu ela.

Nesta terça-feira (21), a empresária já mostrou que estava em casa. "Por orientação médica, ele pediu para que eu não saísse de casa, que ficasse em repouso, até porque estou tendo febre ainda. Tomar bastante água, me cuidar e assim vou fazer, para me recuperar mais rápido".