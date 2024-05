Guipa diz querer deixar A Grande Conquista: 'Só não saio pelo contrato'

Guipa confessou hoje (21) que está "mal da cabeça" e só continua em A Grande Conquista 2 (Record) por conta do contato que assinou com a emissora.

O que aconteceu

Na cozinha, Guipa confessou para Edlaine que não está bem. "Meio mal de saúde… Só não saio porque tenho o contrato", disse.

O confinado ainda disse que o problema está "na cabeça", após uma série de episódios negativos no reality. "Cabeça tá a milhão, velho", afirmou.

Edlaine disse que o confinado não deveria pensar dessa forma, uma vez que foi à Zona de Risco e voltou. "Tá doido, você voltou", disse. "Público quer te ver, Guipa".

