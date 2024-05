Ex-BBB Ariadna Arantes diz que está com depressão: 'Um desafio'

Ariadna Arantes, 39, usou suas redes sociais hoje para desabafar com os fãs e contar que recentemente, foi diagnosticada com depressão.

O que aconteceu

Vai completar 40 anos: "Oi, meus amores! Vocês sabem que ultimamente tenho feito vídeos falando sobre muitas coisas que eu vivenciei nos meus 40 anos. Daqui a 11 dias estou completando 40 anos. E não é fácil vir aqui falar o que eu tenho para falar hoje porque quando a gente fala sobre o que a gente viveu... Falar sobre um diagnóstico que você recebe, tão recente, não é fácil".

Quadro depressivo: "Até porque eu sempre tive um pouco de pré-conceitos com esse tema e vou me esforçar ao máximo para falar sem o roteiro que escrevi. Recentemente eu fui diagnosticada com um quadro depressivo, e antes disso, dois anos atrás, no último Rock in Rio, eu tive minha primeira crise de pânico. Eu sempre fui uma pessoa saudável em todos os sentidos, então foi estranha para mim aquela sensação".

Sem entender: "E a gente começa a pensar: isso é idade. Logo após, procurei 2 psiquiatras, e veio o diagnóstico do TDAH e logo em seguida veio o transtorno de ansiedade. Sempre fui saudável em todos os sentidos, e apesar de estarmos vivendo em uma era em que tudo é muito corrido... Não sei se isso se desenvolve, se já nasce, não sei como isso aconteceu comigo, não sei explicar...".

Tinha preconceito: "Recentemente comecei a ter problemas porque eu não estava me medicando o meu problema de TDAH e comecei a sentir tristeza e parei de tomar o remédio. Só que eu descobri esse quadro depressivo e foi um espanto por conta de um pré-conceito. Sempre acreditei que a depressão vinha de um lado genético e eu nunca tive na minha família uma pessoa com quadro depressivo ao menos que eu soubesse".

Na legenda do vídeo, ela ainda escreveu: "Queridos seguidores, hoje venho compartilhar algo pessoal e importante com vocês. Recentemente, fui diagnosticada com um quadro depressivo. Confesso que aceitar essa realidade foi um desafio, principalmente por causa dos preconceitos que cercam essas condições", escreveu.

Se cuidando: "Quero que saibam que estou bem e estou me cuidando com a ajuda de medicamentos e profissionais. Decidi abrir meu coração e compartilhar essa situação porque, assim como todos, enfrento momentos difíceis e desafios. A vida de uma influenciadora não é feita apenas de glamour e momentos perfeitos".

Conselho: "Espero que minha experiência possa ajudar outras pessoas a se entenderem melhor e a buscarem a ajuda necessária. Não tenham medo de falar sobre o que estão sentindo e de procurar apoio. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e superação".