Virgínia Fonseca surpreende ao mostrar antes e depois de make: 'Veio aí'

Virgínia Fonseca, 25, causou furor nas redes sociais ao exibir o antes e o depois de um 'banho' de maquiagem.

O que aconteceu

A esposa de Zé Felipe, 24, começou exibindo o próprio rosto ao natural, sem make, com algumas espinhas bastante visíveis no queixo e na bochecha. "A transformação já vem aí", 'avisou' a influenciadora, na legenda da foto, publicada nos stories de seu Instagram.

Minutos depois, Virgínia publicou um segundo clique, no qual aparece deslumbrantemente maquiada e produzida. "Veio aí! Bora começar! Que Deus abençoe", legendou ela, sinalizando haver cumprido a promessa do post anterior.

Em ambos registros, a apresentadora do Sabadou com Virgínia (SBT) aparecia trajando o mesmo roupão preto, com a logo da WePink, sua própria marca de cosméticos. A empresa lucrou R$ 160 milhões apenas nos últimos cinco meses de 2023.

Virgínia Fonseca exibe o rosto ao natural... Imagem: Reprodução/Instagram