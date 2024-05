Baronesa detona Guipa após reality: 'Grosso, mentiroso e faz jogo sujo'

Primeira eliminada de A Grande Conquista 2 (Record), Claudia Baronesa criticou Guipa e disse que comprou as brigas erradas no reality.

O que aconteceu

Em entrevista à Record, Baronesa disse acreditar que Guipa será o próximo eliminado do reality. "Ele é grosso, mentiroso e faz jogo sujo", disse.

A mãe de MC Gui disse que tinha o sonho de entrar em mais um reality da Record, depois de não conseguir subir no Paiol da Fazenda, e que acabou convidada para A Grande Conquista 2. No entanto, muita coisa foi diferente do que ela esperava.

Os dias na Vila, diz ela, são os mais difíceis do reality. "Os perrengues, dormir no chão, passar fome, passar vontade, tomar banho gelado. Esse foi o maior desafio", contou.

Tem muitas coisas lá dentro que vocês não fazem ideia, é muita falsidade, é muito julgamento lá dentro que as pessoas fazem, que ninguém vê aqui fora Claudia Baronesa

Baronesa ainda disse que o público perdeu "muita entrega" ao eliminá-la. "Mas eu me auto coloquei [na Zona de Risco], arrisco e só agradeço", disse. "Com certeza, comprei brigas erradas. Essa briga, por exemplo, de eu não colocar alguém na Zona de Risco, eu paguei o preço por isso".

Agora, ela pretende viajar. "Primeira coisa que eu vou fazer é descansar a cabeça uns três ou quatro dias longe dessa realidade aqui fora e, depois, viver o reality, comentando muito", disse.

