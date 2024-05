Hadad abre jogo com Guipa: 'Tudo que tenho para falar, falo na sua cara'

Guipa e Hadad conversaram após se desentenderem em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Hadad salientou: "Quero reforçar que tudo que tenho para falar para você, falo na sua cara. Eu digo em relação à estratégia e ao posicionamento também. Quando você for perguntar alguma coisa ou questionar quando tiver dúvida, tem total liberdade para chegar até mim. Porque quando não concordo com algo, vou até você".

O jornalista concordou e citou MC Mari: "Pode ter certeza, que não duvido de você como pessoa física e espero que tudo que converse aqui a gente não leve para o pessoal (...). Mari é uma pessoa que também quero ter uma relação fora daqui, porque gosto dela, mas não é uma pessoa que quero ter mais discussão de jogo, me faz mal, percebo que ela não gosta de ser contrariada".

Na sequência, o empresário explicou seu incômodo com Guipa: "Ontem fiquei um pouco chateado pela movimentação que você fez durante o dia, algumas pessoas que você conversou, que deu a entender que eu fazia parte de uma opinião conjunta e que talvez teria falado algo que não tivesse falado para você".

Já o radialista revelou sua preocupação com Cel, adversário de Hadad: "Me preocupo com Cel, porque não acho que é um menino ruim, mas acho que é um menino que, psicologicamente, precisa de ajuda. Todas as minhas conversas com Cel, nenhuma delas foi falado de jogo. Quando ele quer levantar algum assunto relacionado a jogo, falo assim: 'aqui é uma conversa interpessoal'".

Guipa apontou que não deixaria de respeitá-lo por suas afinidades e Hadad rebateu: "Não é nesse sentido. Acho que você se coloca em um lugar que não existe. Na minha concepção, isso é muito pessoal. Você pressupõe, enxerga e, talvez, por estar numa situação vulnerável, na qual acaba uma discussão e você se vê sem ter alguém para conversar, sendo que tem total liberdade, abertura não só comigo, mas com muitos aqui".

Os dois também conversaram sobre a possibilidade de se votarem por estratégia. Ambos reforçaram que não seria por algo pessoal, e sim por jogo. Hadad revelou que poderia indicá-lo à Zona de Risco apenas para tirá-lo como opção da casa, por entender que ele seria um dos maiores alvos. Guipa concordou e declarou que pensou nisso.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o favorito após a 1ª eliminação? Resultado parcial Total de 12160 votos 1,34% Any Rodrighero 1,18% Brenno Pavarini 0,52% Bruno Cardoso 1,69% Catia Paganote 10,77% Cel 14,46% Dona Geni 0,13% Edlaine Barboza 21,13% Fellipe Villas 0,07% Fernando Sampaio 0,41% Guipa 0,38% Hideo 19,97% João Hadad 0,12% Kaio Perroni 0,35% Liziane Gutierrez 13,11% Lucas de Albú 0,10% MC Mari 0,08% Taty Pink 0,19% Vinigram 13,99% Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12160 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso