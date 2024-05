Deolane descreve como imagina que seja pênis de Fiuk: 'É uma coisa grande'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Deolane Bezerra, 36, descreveu como ela acredita que seja o pênis de Fiuk, 33, durante participação no Surubaum, programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube.

O que aconteceu

A influenciadora digital detalhou como deve ser a parte íntima do ator que é magro. "A maioria dos magrelos é pirocudo, né. Eu acho seguindo a linhagem dos magrelos que são pirocudos eu acho que é uma coisa grande, da cabeça fina, meio rosa", disse ela.

Nesse momento, Bruno e Carlinhos Maia, outro convidado do programa, começaram a rir. Na sequência, Fiuk reagiu ao comentário. "Ah, po**a, vou te falar, hein mano", disse Fiuk. "Para. Deixa falar o que eu acho", afirmou Deolane.

Deolone voltou a dizer que acredita que a genitália do cantor é grande e fina. "Longo, fino e rosado, porque ele é branquinho". "Sabe de nada. Só acertou o rosado", contou Fiuk. "Com as quatro veias azul", disse Deolane, que riu.

"Ela está dando detalhes", declarou Bruno. "Eu acho que ele tem pentelho no saco", avalia Deolane. "Eu estou achando que ela já viu", destacou Giovanna.

Então, Fiuk questionou se Deolane gostaria de ver o pênis dele. Ela respondeu que não. "Não, quero não. Só diz que não tem", disse ela. "Óbvio que não, né", afirmou o cantor. "Passa maquininha ou cera?", questionou Deolane.