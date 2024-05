Após contar segredo, Marcelo Gouveia coloca amizade com Artur em risco

No capítulo de quarta-feira (22), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Marcelo Gouveia (José Loreto) revela segredo que pode balançar sua amizade com Artur (Túlio Starling).

O que vai acontecer

O vilão chama o melhor amigo para conversar no quarto do Hotel São Petersburgo. "Eu... preciso lhe dizer uma coisa", diz Gouveia.

Marcelo enrola muito para fala com Artur. "Preciso te falar a verdade", fala. "Que verdade, macho?", pergunta o mocinho.

O amante de Blandina (Luisa Arraes) começa a relembrar o passado. "Sabe a moça que fez com que eu desse no pé daqui de Lapão da Beirada... Aquela, que estava atrás de mim pra se casar...", lembra. "Eu lembro", afirma Artur.

Nesse momento, ele revela para o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) que sua ex-noiva é Quinota (Larissa Bocchino). "O nome dela... é Quinota", confessa.

