Kaio revela incômodo com vídeo de Vinigram: 'Estou decepcionado'

Kaio admitiu sua decepção com Vinigram após ver um vídeo do participante falando mal dele pelas costas em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Kaio revelou o que viu no vídeo dos Donos: "Quero deixar claro que não concordo com o que você falou, me senti muito ofendido pela forma que você se colocou e pelos argumentos que usou. Não vi contexto na sua fala. Esperava mais de você, se você tinha essa opinião, que você chegasse até mim e falasse comigo o que você discordava, e não falar para outras pessoas nas minhas costas. Inclusive, mostra que eu estava na piscina no momento".

O assessor de Lucas Souza reforçou seu incômodo: "Confesso que estou decepcionado, não vou mentir. Apesar de tudo, até pela ótima relação que você tem com a Edlaine e pela boa memória que tinha de você da Vila, essa situação já virei a página. Sempre tive uma admiração muito grande por você, por isso fiquei chateado, para mim, era uma situação que nós tínhamos resolvido lá na Vila, te pedi desculpas e você falou que não ia levar para a frente".

Em seguida, Vinigram apontou que ele não era seu alvo na Mansão: "Hoje, quando paro para olhar o jogo, não faz sentido. Você não é uma opção de voto para mim, não tenho embate com você". Ele ainda reforçou que gosta de Edlaine e espera que Kaio não "solte a mão" da participante no jogo.

