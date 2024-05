Alane revela que dormia nua no BBB e não bebia por medo de tirar a roupa

Alane Dias afirmou que dormiu pelada várias vezes durante sua estadia no BBB 24 e admitiu não beber nas festas do reality por temer seu comportamento.

O que aconteceu

Dias contou que pedia para dormir sozinha para tirar a roupa. "Dormi nua várias vezes. A Bia dormia comigo e tinha dia que eu falava: 'Bia, vamos dormir separada porque eu quero dormir nua", declarou em entrevista ao podcast Pod Delas.

A ex-sister disse que não consumia bebida alcóolica no programa "porque tinha medo de tirar a roupa" na frente dos colegas e das câmeras.

Alane Dias também admitiu que entrou no reality para se projetar como atriz. "Entrei muito querendo ganhar, mas é inegável que eu entrei pensando no meu pós, eu entrei pensando o que que eu faria com a visibilidade do que o programa ia dar para mim. Queria fazer uma história bonita, pra ser vista como uma Alane que busca os seus sonhos, que é coerente com o o que fala e faz, para ter credibilidade".