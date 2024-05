Tião Galinha cai para trás ao descobrir que Joana irá fazer sexo com outro

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Tião Galinha (Irandhir Santos) cai para trás ao descobrir que Joana (Alice Carvalho) aceitou a proposta para fazer sexo com Egídio (Vladimir Brichta).

O que vai acontecer

Ainda sem saber que só irá receber o dinheiro do coronel se sua esposa se deitar com ele, Tião comenta sobre o alto valor. "Mas isso é muito dinheiro, Joana. Nós consegue comprar alguma coisinha para nós. Um pedaço de chão nosso. Já pensou numa coisa dessas?", diz o inocente.

Como parte de um plano com Dona Patroa (Camila Morgado), Joaninha revela a verdade ao marido. "Ele vai dar R$ 200 mil na tua mão, Tião, se você permitir que eu me deite com ele. Uma veizinha só!", conta.

O homem fica chocado ao saber de tudo. "Você vai ser capaz de uma coisa dessa?", pergunta ele. "Dona Patroa diz que se eu não fizer não vai ter jeito. Ô, Tião... se avexe, não, homem... que é pro nosso bem... pro bem dos nosso meninos...", responde ela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.