Schueng: A Grande Conquista não decola por falta de autenticidade do elenco

Dieguinho Schueng torce para que Rodrigo Carelli, 56, atenda ao desejo expresso nas redes sociais pelo ex-BBB Nizam, 32, de ser escalado para a próxima temporada de A Fazenda (Record), que estreia em junho.

Dieguinho opina que Nizam poderia ter, no reality rural, uma participação mais longa e destacada do que teve no BBB 24 (Globo). "Ele teve pouco tempo para mostrar o que tinha a entregar como jogador no BBB, e terá oportunidade de expor esse potencial de jogo em A Fazenda. Se ele entrar nesta próxima temporada, vai arrumar muita treta - justamente o que queremos", vislumbrou ele, no Central Splash.

O apresentador torce para que nenhum peão de A Fazenda 16 repita o erro do atual reality da Record, A Grande Conquista. "Diferente do que está acontecendo em A Grande Conquista, o que esperamos de qualquer nome chamado para A Fazenda é a que a pessoa seja quem é e entregue conteúdo sem forçar a barra."

Para Dieguinho, a falta de autenticidade do elenco é o que tem empacado a atração comandada por Rachel Sheherazade, 50. "A grande maioria do elenco de A Grande Conquista fica forçando treta, forçando briguinha, e é por isso que o programa não emplacou. As pessoas não repercutem o programa porque veem que é tudo forçado. O que esperamos é autenticidade."

Bater de frente com Venenosa seria missão ingrata para Eliana

Para Dieguinho Schueng, estrear na Globo à frente de uma ressurreição do extinto Vídeo Show - possibilidade noticiada pelo jornal O Globo - pode não ser a melhor maneira para Eliana, 51, dar seus primeiros passos na emissora.

Dieguinho pensa que bater de frente com A Hora da Venenosa - quadro do Balanço Geral que é sensação na Record - seria uma missão ingrata para a loira. "Se o Vídeo Show voltar nos mesmos moldes e no mesmo horário, dificilmente a Eliana vai conseguir ganhar do programa que é a dor de cabeça da Globo. Aquele formato agrada muito à audiência do horário. Já seria um começo com o pé esquerdo para a Eliana na Globo."