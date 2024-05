Nino de 'Castelo Rá-Tim-Bum' exibe shape musculoso antes de cirurgia

Cassio Scapin, 59, o eterno Nino de 'Castelo Rá-Tim-Bum ', usou suas redes sociais na tarde de hoje para mostrar seu corpo musculoso.

O que aconteceu

No Instagram, o ator informou que precisará dar uma pausa nas atividades físicas, pois fará uma cirurgia nos olhos: "Conferindo o shape antes de um afastamento total de qualquer atividade física, do ballet e da musculação por conta de uma cirurgia de catarata e correção pelas mãos do Dr. Gilberto Krasilchik, que faz parte das amizades que cultivei aqui na [academia]".

Os seguidores do artista, logo, reagiram: "O professor Abobrinha nunca mais vai entrar no castelo, Nino não quer saber de magia, ele vai defender no braço", brincou um; "Raios e trovões! Nino, você vai se resfriar", disse outra. "Meu Deus, que Ninão", comentou uma terceira.