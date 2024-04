Quem é Landy Párraga, a ex-candidata a miss assassinada no Equador

A modelo equatoriana Landy Párraga foi assassinada a tiros num restaurante no último domingo (28).

Ela era empresária e ex-candidata a Miss Equador

Landy tinha 23 anos. Ela cresceu na cidade de Quevedo, no Equador, e desde cedo participava de concursos de beleza. Em 2022, ela foi vice-campeã na competição em sua cidade natal, qualificando-se para o concurso nacional.

Ela ficou em quinto lugar no Miss Equador. Na competição, falou sobre seus trabalhos de caridade: ela fez uma parceria com fazendeiros para garantir a alimentação saudável de crianças na região onde cresceu.

Landy também era dona de lojas. Ela tinha uma marca de roupas fitness e uma importadora de produtos variados para casa.

Ela foi mencionada em investigação sobre o crime organizado. Em dezembro de 2023, a polícia identificou seu nome em mensagens do traficante Leandro Norero. Ele diz ter pago US$ 300 mil para apagar evidências de qualquer envolvimento com a modelo: "Se minha esposa descobrir alguma coisa sobre ela [Landy], estou ferrado. Meu amigo, o nome dela não pode sair em lugar nenhum. Caso contrário, meu mundo desabará", escreveu o traficante.

Nos últimos meses, ela namorava um cirurgião plástico. Jose Luis Betancourt estava ao lado de Landy quando ela foi assassinada, e em imagens de câmeras de segurança aparece buscando abrigo atrás de uma mesa. Ele sobreviveu ao ataque.