Fafá de Belém critica Rock in Rio por 'excluir' artistas do Norte: 'Triste'

Fafá de Belém, 67, criticou a produção do Rock in Rio por "excluir" artistas da região Norte de sua lista de atrações para o festival deste ano.

O que aconteceu

A cantora destacou que o Rock in Rio não convidou artistas do Norte para a programação dedicada a música brasileira. Das atrações divulgadas pelo evento para celebrar a cultura nacional, tem nomes do sertanejo, samba, MPB, bossa nova, rap e pop. Ela citou que ficaram de fora ritmos característicos de sua região como tecnobrega, carimbó e guitarrada.

Fafá de Belém também citou que, além dela, foram ignoradas pelo festival nomes famosos como Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete, entre outros. "Amazônia não faz parte do Brasil? Onde está o carimbó, o siriá, o boi bumbá, o Caprichoso, o Garantido, Manoel Cordeiro, Felipe cordeiro, (...), Gangue do Eletro, aparelhagens (Carabao, Crocodilo, Tupinamba), Nilson Chaves, Arthur Nogueira, Suraras do Tapajós, Kae guajajara, as guitarradas do Pará, o tecnobrega, artistas indigenas, e tantos outros que levam a cultura do Norte no seu sangue e na sua vida?", questionou em postagem no Instagram.

Fafá destacou que isso lhe causa tristeza e ponderou que a música do Norte é vista como "peça decorativa de festas de elite". "O maior festival de música do país tem um Dia Brasil e nos coloca da porta para fora. Mais uma vez provam que o Norte continua sendo artigo folclórico usada como e quando querem".

Nos comentários, diversos famosos apoiaram Fafá. "Não vão nos apagar. O Norte também faz parte da cultura brasileira", escreveu Joelma. "Que absurdo", afirmou Dira Paes. "Inacreditável", disse Alessandra Negrini.