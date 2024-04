Elisa dá golpe da barriga e xinga rival de tribufu em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Elisa (Thaila Ayala) xinga Lupita (Daphne Bozaski) e tenta dar o golpe da barriga em Júpiter (Thigao Martins).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ao acreditar que o namorado está tendo um caso com a guatematelca, a dondoca vai até Salvador e encontra os dois comendo no restaurante do hotel. "Peguei no flagra!", diz ela.

Elisa xinga Lupita. "Elisa?! O que cê tá fazendo aqui?", pergunta o irmão de Electra (Juliana Paiva). "Eu sabia que você tava aprontando, só não imaginei que ia apelar assim! Se envolvendo com esse tribufu!", grita a mulher.

Júpiter tenta defender a amiga. "Ei, não fala assim da Lupita, não!", rebate o moço.

Nesse momento, Elisa inventa que está esperando um filho. "Falo como eu quiser! Júpiter, eu tô grávida! Você vai ser papai!", mente.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.