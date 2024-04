Davi Brito recupera conta no Instagram após invasão hacker

Davi Brito, campeão do BBB 24, teve seu perfil no Instagram hackeado na noite desta segunda-feira, 29. O invasor postou nos stories do perfil uma oferta de esquema financeiro, com promessas de que "não se tratava de uma pirâmide".

A equipe de Davi confirmou a invasão nas redes sociais e anunciou que estava trabalhando para recuperar o acesso às contas hackeadas, incluindo a de sua irmã, Raquel Brito. "Hackearam a conta do Instagram de Davi Brito e de Raquel Brito. Estamos na busca para recuperarmos o acesso", postou a equipe no X/Twitter.

Durante a madrugada de terça-feira, 30, Davi informou na mesma rede social que havia conseguido recuperar o controle do perfil. Em um vídeo, ele agradeceu o apoio dos fãs e alertou sobre o golpe.

"Pessoal, boa noite, estou aqui passando para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram (sic) para me ajudar. Graças a Deus a conta está recuperada. Deu tudo certo e amanhã voltaremos com as atividades. Fico muito triste com a situação que aconteceu. Não está sendo fácil, mas com toda luta, estamos indo para cima com toda força que a gente tem", disse.

A equipe do ex-BBB também pediu que os seguidores ignorassem qualquer mensagem suspeita originada das contas durante o período da invasão.