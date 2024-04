Rachel Sheherazade comete gafe ao vivo em A Grande Conquista e se corrige

Rachel Sheherazade se confundiu ao vivo em A Grande Conquista 2 (Record) e cometeu uma gafe nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

A apresentadora se confundiu com os dias da semana no programa o vivo. Em dia de eliminação, ela disse que hoje era quinta-feira, e não segunda-feira.

Ela declarou que os participantes estavam nervosos e era comum na quinta-feira de eliminação. Em seguida, se corrigiu: "Falei quinta, mas é segunda, né, gente?".

