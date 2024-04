Adriano Imperador desmente ménage com Gracyanne e Belo: 'Nem sei o que é'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O ex-jogador Adriano Imperador, 42, se pronunciou nesta sexta-feira (26) sobre um suposto caso com Gracyanne Barbosa, 40, e Belo, 50, que anunciaram há uma semana o fim do casamento. Ele desmentiu o boato e disse que tem respeito ao cantor e a musa fitness.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-atleta falou dos rumores de um ménage com o ex-casal. "Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Eu nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Eu tenho o maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne", afirmou ele.

O ex-jogador disse que, inicialmente, não ia se manifestar, mas, como o rumor não teve fim, ele decidiu se pronunciar. "Eu ia deixar quieto. Mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve. Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui. Esse rapaz que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida".

Vocês tinham que ter um pinguinho de respeito antes de falar isso de mim porque isso realmente nunca aconteceu. Adriano Imperador

Ele desabafou sobre constantemente ver o seu nome envolvido em polêmicas. "Sempre, quando menos espero, inventam essas coisas sobre mim. Meus fãs, isso é tudo mentira. Nunca fiz esse tal de ménage aí (risos). Isso é a grande verdade. Sou homem, todo mundo sabe disso", finalizou.

Separação

Belo e Gracyanne Barbosa romperam enquanto casal após mais de 15 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final #SowetoNoMultishow pic.twitter.com/9gw4ChnwRN -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.