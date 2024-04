Famosos cuidam da pele com sêmen de salmão, picadas de abelha e até sangue

Nesta semana, Carlinhos Maia chamou atenção ao injetar sêmen de salmão para estimular a produção de colágeno na pele.

Ele não é o único famoso que inova no skincare!

Jennifer Aniston também já fez o mesmo tratamento. "Primeiro, eu perguntei: 'É sério? Como vocês tiram o esperma do salmão?'", relembrou a atriz em entrevista ao Wall Street Journal no ano passado. No entanto, ela diz que não sentiu muita diferença na pele após o tratamento.

Gwyneth Paltrow já fez um tratamento com picadas de abelha. "Eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Já fui picada por abelhas. É um tratamento milenar chamado apiterapia. As pessoas usam para se livrar de inflamação e cicatrizes. É muito incrível, se você pesquisar. Mas, cara, é doloroso", contou em entrevista ao New York Times em 2016.

Gwyneth Paltrow já fez um tratamento de pele com picadas de abelha Imagem: Reprodução/Instagram

Até leite materno virou ingrediente de skincare. A cantora Halsey começou a passar o próprio leite na pele: "Eu comecei a amamentar e então descobri que leite materno é o melhor ingrediente de skincare que existe, porque é cheio de antioxidantes, gorduras saudáveis e componentes que aceleram o processo de cicatrização", disse no ano passado.

Há quem diga que o segredo é uma vida sexual ativa. "Quer uma pele bonita? Tenha belos orgasmos, é claro! As pessoas me julgam quando eu comento, mas o orgasmo é como um sérum para a pele", afirma Andrea Sunshine, a Vovó Fitness do Onlyfans, em entrevista à Quem.

Que tal usar o próprio sangue nos cuidados da pele? Kim Kardashian mostrou em seu reality um tratamento em que retira sangue do próprio corpo e o injeta novamente na pele através de microagulhas. Anitta também é adepta do tratamento.

Harry Styles já fez um tratamento de pele com fezes de rouxinol Imagem: Samuel Bradley/The Guardian

Outras celebridades apostam em fezes de rouxinol. Victoria Beckham, Tom Cruise e Harry Styles já fizeram o tratamento japonês também conhecido como "uguisu no fun". As fezes do pássaro são desidratadas e transformadas em pó, que então vira uma máscara facial.