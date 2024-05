Cachorro 'fã da Madonna' morde repórter da TV Globo ao vivo: 'Me mordeu'

A repórter Priscilla Moraes, da GloboNews, foi mordida ao vivo por uma cachorrinha que estava vestida de Madonna em Copacabana (RJ).

O que aconteceu

Priscilla começou apresentando a cachorra, que estava em cima de uma mesa. "Tenho um fã da Madonna todo especial aqui: essa é a Nina", diz a repórter.

Logo após ela apresentar o cachorro, o animal tenta mordê-la e começa a latir. A repórter brinca com a situação. "Essa é a Nina. A Nina me mordeu. Isso vai virar meme, com certeza. A Nina me mordendo ao vivo".

O apresentador Erick Bang também mostrou bom-humor com a situação. "É a primeira vez que vejo uma situação desse tipo no ar. Pedi para a Priscilla: me surpreenda. Ela cumpriu sua missão".