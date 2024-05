RS: Miss Brasil 2008 diz a amigos que está bem após ficar desaparecida

Natalya Anderle, 37, Miss Brasil 2008, relatou a amigos que está bem, após ficar quatro dias desaparecida em meio às chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Splash teve acesso a mensagem enviada pela modelo a Evandro Hazzy, diretor do Miss Grand Brasil.

O que aconteceu

"Avise que eu tô bem": Natalya Anderle conseguiu sinal de telefone na manhã deste sábado (4), tomou conhecimento da comoção por seu desaparecimento e enviou áudio a Evandro Hazzy pedindo para transmitir aos amigos e fãs que está "bem e segura" após as fortes chuvas.

É só pra avisar que eu tô bem, entendeu? Tá tudo bem, graças a Deus. Se puder fazer esse favor pra mim, eu não tenho o contato de emissoras e sites e vou ficar sem sinal. É só o favor que te peço. Todos estão seguros e bem fora de área de risco. Apenas sem energia e telefone.

Natalya Anderle

"Orações a todos os afetados": ela também publicou uma selfie e uma mensagem nos stories do Instagram dizendo que está longe de área de risco. "Estamos bem e seguros em casa e com a família. Estamos sem energia e sem sinal de telefone no momento. Enviando orações a todos os afetados." Os stories foram compartilhados com Splash por Hazzy.

Natalya Anderle diz que está bem após quatro dias de desaparecimento Imagem: Reproduçã/Instagram

Amiga de Natalya, Julia Guerra (Miss Brasil Latina 2013) também confirmou para Splash que a modelo foi localizada em Roca Sales. "Ela está bem. Eles estão sem sinal, mas está bem, está viva e em segurança agora".

Natalya Anderle está grávida de sete meses e viajou dos Estados Unidos para Roca Sales, no Rio Grande do Sul, para visitar os familiares e ter o filho. "Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato com ela", contou Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natalya, para Splash.

A última manifestação da modelo havia acontecido na terça-feira (30) para lamentar o desaparecimento de uma cachorrinha nas redes sociais. Ela orientava aos amigos a contatar seu irmão, Lucas Alberto Anderle, caso vissem o animal.

Em contato com Splash, a Prefeitura de Roca Sales e a Defesa Civil informaram que estão com dificulade de identificar as vítimas das fortes chuvas. Eles solicitaram apoio das pessoas com doações de roupas e alimentos.

Miss Brasil 2008, Natália Anderle, do Rio Grande do Sul Imagem: Flávio Florido/UOL

Quem é Natalya Anderle?

Natural de Roca Sales (RS), Natalya Anderle nasceu em 13 de junho de 1986.

Vida antes da fama: a gaúcha trabalhou como empregada doméstica para arcar com o curso de cosmetologia. Ela ficou pouco mais de duas semanas na função, mas foi o suficiente para bancar parte de seus estudos.

Breve experiência na área da beleza: quando os pais se mudaram para Encantado (RS), ela precisou procurar um emprego para ajudar nas despesas da casa e pagar seu curso de estética e ficou apenas 15 dias em uma clínica de estética.

Começo nas passarelas: representando a cidade de Encantando, Natalya foi coroada a Miss Rio Grande do Sul em 2008.

Eleita mais bela do Brasil: a modelo foi eleita Miss Brasil 2008 em disputa no no Citibank Hall, em São Paulo. Ela faturou o prêmio de R$ 200 mil, além de um automóvel zero quilômetro, uma joia de ouro e um relógio de porcelana com brilhantes

"Inglês pesou": Natalya conseguiu chegar ao posto das 15 finalistas do Miss Universo 2008, mas o fato de não dominar a língua inglesa pesou em sua eliminação.

Eu estava preparada para tudo, mas houve critérios que não me favoreceram. Não falar inglês, por exemplo, me impediu de manter um vínculo social com pessoas importantes e mesmo com a imprensa.

Natalya Anderle, em entrevista ao G1, na época.

Vida além da carreira de modelo: a gaúcha trabalha como esteticista nos Estados Unidos

Chuvas no Sul

As fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegaram aos municípios de Santa Catarina. O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no próximo domingo (5).

A recomendação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, à tarde, foi de "evacuação imediata" de parte do centro histórico da capital. Caso o nível do Guaíba ultrapasse seis metros, a região inundaria rapidamente, informou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Às 18h desta sexta-feira, o nível estava em 4,69 metros.

Há pelo menos 68 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul e centenas de ilhadas em ambos os estados. "É o pior desastre já registrado na história do estado", disse o governador Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, algumas regiões receberam mais de 800 milímetros de chuva.